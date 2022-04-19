Усик будет изучать бой Фьюри — Уайт в тренировочном лагере

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что его клиент собирается смотреть поединок с участием британских боксёров Тайcона Фьюри и Диллиана Уайта за чемпионский пояс WBC в тяжёлом весе из тренировочного лагеря.

«Определённо да — мы будем смотреть этот бой. Александр, находясь в тренировочном лагере, также будет смотреть и изучать поединок по телевизору», — приводит слова Красюка BoxingScene.



Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ранее сообщалось, что организаторы поединка ожидают прихода 94 000 зрителей, что станет рекордом по посещаемости боксёрского матча в XXI веке.

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