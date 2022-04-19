Яна Куницкая показала, как поддерживает физическую форму на 40-й неделе беременности

Российский боец UFC Яна Куницкая разместила новый пост в своих социальных сетях, показав, как поддерживает физическую форму на 40-й неделе беременности.



«Гиря — моя лучшая подруга на протяжении всей беременности», — написала Куницкая, добавив хештег «40 недель».

Яна Куницкая поддерживает форму на 40-й неделе беременности:

Напомним, на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся в ночь на 11 июля, Куницкая техническим нокаутом проиграла представительнице Мексике Ирене Альдане. Россиянка с первых минут боя начала поддавливать соперницу, но к середине первого раунда мексиканка приспособилась к стилю Куницкой и стала её перебивать. Одним из ударов она повредила Яне нос, а затем отправила её в нокдаун.