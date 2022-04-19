Экс-чемпион мира Амир Хан ограблен в Лондоне под дулом пистолета

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Амир Хан стал жертвой грабителей. Об этом рассказал он сам, разместив соответствующий пост на своей странице в «Твиттере».



«Только что у меня отобрали часы под дулом пистолета в Восточном Лондоне, Лейтон. Я переходил дорогу вместе с Фарьял — к счастью, она была в нескольких шагах позади меня. Двое подбежали ко мне, и один из них потребовал мои часы, направив пистолет прямо мне в лицо. Но главное, что мы оба в безопасности», — написал Хан.



В общей сложности Амир провёл 40 боёв, в 34 поединках праздновав победы, 21 из которых была добыта нокаутами. Ранее Хан высказался о поражении, которое он потерпел в бою с соотечественником Келлом Бруком, намекнув на завершение карьеры.