Фьюри — Уайт: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт поединок, в ходе которого британец Тайсон Фьюри проведёт защиту чемпионского пояса WBC, сразившись с соотечественником Диллианом Уайтом.
Бой покажут на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Ориентировочно он начнётся не ранее 0:30 мск.
По мнению многих специалистов, фаворитом противостояния считается Фьюри, ещё не потерпевший ни одного поражения. В общей сложности он провёл 32 поединка, из которых выиграл 31, а один бой был признан ничейным. В активе Уайта 30 боёв, в которых он одержал 28 побед и потерпел 2 поражения.
Ранее сообщалось, что организаторы поединка ожидают увидеть на стадионе 94 000 зрителей, что станет рекордом по посещаемости боксёрского матча в XXI веке.
«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании:
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