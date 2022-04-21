Фьюри — Уайт: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдёт поединок, в ходе которого британец Тайсон Фьюри проведёт защиту чемпионского пояса WBC, сразившись с соотечественником Диллианом Уайтом.



Бой покажут на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Ориентировочно он начнётся не ранее 0:30 мск.



По мнению многих специалистов, фаворитом противостояния считается Фьюри, ещё не потерпевший ни одного поражения. В общей сложности он провёл 32 поединка, из которых выиграл 31, а один бой был признан ничейным. В активе Уайта 30 боёв, в которых он одержал 28 побед и потерпел 2 поражения.



Ранее сообщалось, что организаторы поединка ожидают увидеть на стадионе 94 000 зрителей, что станет рекордом по посещаемости боксёрского матча в XXI веке.

«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании: