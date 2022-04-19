Джейк Пол: болею за «Ливерпуль», но выражаю слова поддержки семье Роналду
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Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся смешанными единоборствами, разместил новый пост на своей официальной странице в «Твиттере», высказав слова поддержки нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который накануне сообщил о смерти своего новорождённого сына.
«Большой матч для «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Болею за красных, но выражаю слова поддержки семье Роналду», — написал Пол.
Встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» проходит в настоящее время. Португалец не присутствует на матче. На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Ливерпуль» с 73 баллами — второе. На первой строчке располагается «Манчестер Сити» (74).
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