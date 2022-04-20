Стало известно, с кем и когда может сразиться Альварес после боёв с Биволом и Головкиным
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Британский промоутер Эдди Хирн поделился подробностями относительно планов чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса на третий бой в 2022 году. 8 мая Альварес сразится с россиянином Дмитрием Биволом, а в сентябре может встретиться с представителем Казахстана Геннадием Головкиным.
«Сауль хочет драться в Лондоне в декабре. У нас есть обязательные претенденты для него в суперсреднем и в полутяжёлом весе: Джон Райдер или победитель боя Джошуа Буатси — Крэйг Ричардс.
Что касается поединка с Дмитрием Биволом, то он сейчас находится в самом расцвете сил. Он молод, голоден и крупнее Сауля, но Сауль — настоящий король», — приводит слова Хирна talkSPORT.
Сауль Альварес показал яхту стоимостью $ 60 млн:
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