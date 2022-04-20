Кори Андерсон: я лучший в мире. Жалеет ли теперь Уайт, что отпустил меня из UFC?

Американский боец Bellator Кори Андерсон после поединка с россиянином Вадимом Немковым комплиментарно высказался о самом себе.



«Я лучший в мире, не только в Bellator, но и просто лучший. Это я доказал абсолютно всем. Теперь я действительно искренне верю в это. Я ожидал, что бой будет тяжёлым, да и не собираюсь говорить, что он был лёгким, в то же время лучшим выглядел именно я. Я сделал так, чтобы чемпионом все воспринимали меня. Я вышел, сражался и сделал всё, что и должен был».



Кори также вспомнил о своём уходе из UFC.



«Интересно, что сейчас чувствует Дана Уайт? Видел ли он тот бой? Конечно, он мог его пропустить, но мне всё-таки хотелось бы знать: сожалеет ли он теперь о том, что отпустил меня из UFC? Сожалеет ли он, что они не вложили энергию в моё продвижение, как это делалось с другими парнями? Ведь теперь они видят, на что я способен, когда ко мне проявляют уважение», — приводит слова Андерсона MMA Fighting.

Напомним, бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277 и был признан несостоявшимся — американец нарушил правила: в одном из эпизодов Андерсон ударил головой российского бойца, нанеся ему рассечение левой брови.

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