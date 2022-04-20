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Романов получил нового соперника за четыре дня до турнира UFC Fight Night 205

Романов получил нового соперника за четыре дня до турнира UFC Fight Night 205
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Американский боец Чейз Шерман заменит травмированного Таннера Босера в поединке с представителем Молдавии Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе. Сообщает MMA Fighting.

Босер и Романов должны были разделить октагон в главном карде предстоящего турнира, который состоится 24 апреля в Лас-Вегасе. За несколько дней до ивента Босер объявил в социальных сетях, что снялся с боя из-за травмы.

Канадского бойца заменит 32-летний Чейз Шерман, для которого этот бой станет 12-м под эгидой UFC. На его счету три победы и восемь поражений. Для Романова предстоящий поединок станет пятым под эгидой UFC. На счету Александра четыре победы и ни одного поражения.

Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между входящей в топ-10 Амандой Лемос и бывшей чемпионкой Джессикой Андраде, которая в настоящее время занимает первое место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.

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