Немков — о поединке с Андерсоном: в следующем бою оставлю пояс у себя

Известный российский боец Bellator Вадим Немков рассказал о самочувсвтвии после поединка с американцем Кори Андеросном.



«Спасибо большое всем за поддержку! С моим глазом всё хорошо, кость цела! Дать нам возможность провести ещё один бой — это правильное решение со стороны лиги! В следующем бою я исправлю те ошибки, что были и оставлю пояс у себя», — написал Немков в своих социальных сетях.



Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277, и был был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови. До остановки поединка была ничья.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: