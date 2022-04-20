Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Немков — о поединке с Андерсоном: в следующем бою оставлю пояс у себя

Немков — о поединке с Андерсоном: в следующем бою оставлю пояс у себя
Комментарии

Известный российский боец Bellator Вадим Немков рассказал о самочувсвтвии после поединка с американцем Кори Андеросном.

«Спасибо большое всем за поддержку! С моим глазом всё хорошо, кость цела! Дать нам возможность провести ещё один бой — это правильное решение со стороны лиги! В следующем бою я исправлю те ошибки, что были и оставлю пояс у себя», — написал Немков в своих социальных сетях.

Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277, и был был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови. До остановки поединка была ничья.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:

Это Фёдор придумал такой геймплан? Немков вышел драться абсолютно неготовым Это Фёдор придумал такой геймплан? Немков вышел драться абсолютно неготовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022