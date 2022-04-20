Немков — о поединке с Андерсоном: в следующем бою оставлю пояс у себя
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Известный российский боец Bellator Вадим Немков рассказал о самочувсвтвии после поединка с американцем Кори Андеросном.
«Спасибо большое всем за поддержку! С моим глазом всё хорошо, кость цела! Дать нам возможность провести ещё один бой — это правильное решение со стороны лиги! В следующем бою я исправлю те ошибки, что были и оставлю пояс у себя», — написал Немков в своих социальных сетях.
Бой Немкова и Андерсона состоялся на турнире Bellator 277, и был был признан несостоявшимся после нарушения правил со стороны американца: в одном из эпизодов Кори ударил головой Вадима, нанеся ему рассечение левой брови. До остановки поединка была ничья.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:
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