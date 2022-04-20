«Три чемпиона». Шевченко встретилась с Нганну и Усманом. Фото

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко разместила новый пост в своих социальных сетях, показав общую фотографию с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом.
В описании к фотографии Валентина добавила три кубка, символизирующие чемпионство каждого из бойцов в своём дивизионе.
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Поединок завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда. Ранее сообщалось, что в следующем поединке Шевченко сразится с бразильянкой Тайлой Сантос. Бой состоится на UFC 275.
Боец UFC Валя Шевченко встретила Новый год в стиле 1920-х:
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