Тайсон Фьюри – о событиях на Украине: это не моё дело, меня не касается

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вопросы журналиста по поводу Дэниела Кинехэна, который, как утверждается, возглавляет ирландскую организованную преступную группировку. Цыганский король сравнил своё отношение к Кинехэну с событиями на Украине.

«Как я уже сказал, меня это не интересует, меня это вообще не касается. Я ни о чём не жалею, жизнь слишком коротка для сожалений. Не моё дело и забота. Кто-то недавно спрашивал меня об Украине – это не моё дело, меня не касается. Я держу свои дела при себе.

Разница между этим и Украиной в том, что Дэниел Кинахан – человек, с которым у меня были деловые отношения? Да, но у меня также были личные деловые отношения с Владимиром Кличко, не так ли? Не забывай, что мы заработали друг другу миллионы долларов. Так это то же самое, не так ли?» – цитирует Фьюри Sky Sports.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: