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Тайсон Фьюри – о событиях на Украине: это не моё дело, меня не касается

Тайсон Фьюри – о событиях на Украине: это не моё дело, меня не касается
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри ответил на вопросы журналиста по поводу Дэниела Кинехэна, который, как утверждается, возглавляет ирландскую организованную преступную группировку. Цыганский король сравнил своё отношение к Кинехэну с событиями на Украине.

«Как я уже сказал, меня это не интересует, меня это вообще не касается. Я ни о чём не жалею, жизнь слишком коротка для сожалений. Не моё дело и забота. Кто-то недавно спрашивал меня об Украине – это не моё дело, меня не касается. Я держу свои дела при себе.

Разница между этим и Украиной в том, что Дэниел Кинахан – человек, с которым у меня были деловые отношения? Да, но у меня также были личные деловые отношения с Владимиром Кличко, не так ли? Не забывай, что мы заработали друг другу миллионы долларов. Так это то же самое, не так ли?» – цитирует Фьюри Sky Sports.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:

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