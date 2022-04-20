Эдвардсу заплатят гонорар за бой с Усманом, если он уступит Макгрегору право боя с Камару

Бывший боец UFC Чейл Соннен выразил мнение, что руководство UFC намерено предложить британцу Леону Эдвардсу гонорар, если он согласится уступить право боя с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом ирланду Конору Макгрегору.



«Мне сказали, что Леону сделали следующее предложение: ему готовы выплатить гонорар и бонус за победу, которые были согласованы ему за бой с Камару Усманому. Он может получить чек по почте — всё для того, чтобы он отошёл в сторону, и в дело вмешался Конор», — приводит слова Соннена BJ Penn.



Ранее Макгрегор говорил о намерении бросить вызов Усману. Последний бой Конор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке он встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал тяжёлую силовую работу на руки и спину: