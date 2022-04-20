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Гилберт Бёрнс: Дана Уайт пообещал мне большой бой

Гилберт Бёрнс: Дана Уайт пообещал мне большой бой
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал, что после поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым у него состоялась встреча с президентом промоушена Даной Уайтом, который пообещал ему «большой бой».

«Я ожидал победы, но что поделать — такое случается. Во всяком случае, бой всем понравился. У меня была встреча с Даной Уайтом, и он был в восторге. Он сказал, что мой следующий бой будет большим. Не знаю, с кем я встречусь, но мне понравились его слова. Он обещал мне большой поединок. И я верю ему, а потому спокоен. Нужно просто подождать», — приводит слова Бёрнса Ag Fight.

Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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