Гилберт Бёрнс: Дана Уайт пообещал мне большой бой

Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс рассказал, что после поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым у него состоялась встреча с президентом промоушена Даной Уайтом, который пообещал ему «большой бой».
«Я ожидал победы, но что поделать — такое случается. Во всяком случае, бой всем понравился. У меня была встреча с Даной Уайтом, и он был в восторге. Он сказал, что мой следующий бой будет большим. Не знаю, с кем я встречусь, но мне понравились его слова. Он обещал мне большой поединок. И я верю ему, а потому спокоен. Нужно просто подождать», — приводит слова Бёрнса Ag Fight.
Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
Какое состояние нажил глава UFC Дана Уайт:
- 20 апреля 2022
-
12:30
-
11:51
-
11:06
-
10:08
-
09:31
-
09:14
-
03:12
-
00:56
-
00:36
- 19 апреля 2022
-
23:33
-
23:21
-
22:06
-
21:22
-
20:14
-
19:17
-
19:04
-
18:50
-
17:54
-
17:13
-
16:30
-
15:33
-
14:46
-
14:07
-
13:31
-
12:36
-
11:27
-
10:05
-
09:18
-
07:03
-
04:40
-
00:53
- 18 апреля 2022
-
23:51
-
22:41
-
22:22
-
21:49