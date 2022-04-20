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Шлеменко объяснил причины поражения Яна, рассказав, чем Стерлинг всех «подкупил»

Шлеменко объяснил причины поражения Яна, рассказав, чем Стерлинг всех «подкупил»
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о поединке соотечественника Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга, состоявшегося на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, праздновав победу раздельным судейским решением.

«Очень близкий бой. Но для меня, даже если наш боец проиграет, я скажу, что он выиграл. При любом раскладе. Это правильно — поддерживать своих. Я считаю, что Стерлинг подкупил всех своими уклонами. Ну очень много промахивался Петя. Сейчас это тоже оценивается. Можно и в ту, и в ту сторону было отдать. Но опять же, не недо забывать, что бой проходил в Америке. Плюс реальный чемпион — это Стерлинг.

Я сейчас не говорю: убежал, заплакал, не хотел драться. Но при всё уважении к Пете запрещённый удар был. Его никто не заставлял его бить, но он его ударил. В этом бою было всё по-другому. Здесь Стерлинг всех удивил.

Так или иначе бой проигран. И нужно отдавать в этом отчёт и искать ошибки. А если ты переложил на других: это судьи, здесь надо было судить по последним раундам, ещё что-то делать. Подняли руку ему. Какие вопросы?» — сказал Шлеменко на канале «Лысый Хищник» в YouTube.

Стерлинг ужаснулся прибавке в весе после боя с Яном:

«Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3 «Можем повторить». Яну нельзя драться со Стерлингом — общий счёт станет 0-3
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