Мохнаткина вошла в состав команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Яном

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина вошла в состав бойцовской команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Петром Яном, Иваном Штырковым, Тимуром Нагибиным и другими российскими бойцами. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Напомним, в последнем бою Мохнаткина сражалась с представительницей США Клаудией Заморой. Поединок проходил на турнире PFL 8 в августе прошлого года. В результате трёхраундового противостояния победу единогласным решением судей одержала Марина – 30-27, 30-27, 30-27.
Следующий бой Марина проведёт с чемпионкой с чемпионкой PFL, американкой Кайлой Харрисон. Противостояние состоится 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).
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