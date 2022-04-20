Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мохнаткина вошла в состав команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Яном

Мохнаткина вошла в состав команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Яном
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина вошла в состав бойцовской команды «Архангел Михаил» и будет тренироваться вместе с Петром Яном, Иваном Штырковым, Тимуром Нагибиным и другими российскими бойцами. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в последнем бою Мохнаткина сражалась с представительницей США Клаудией Заморой. Поединок проходил на турнире PFL 8 в августе прошлого года. В результате трёхраундового противостояния победу единогласным решением судей одержала Марина – 30-27, 30-27, 30-27.

Следующий бой Марина проведёт с чемпионкой с чемпионкой PFL, американкой Кайлой Харрисон. Противостояние состоится 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

«Настрой выиграть либо умереть». Мохнаткина — о бое с сильнейшей женщиной-бойцом в мире «Настрой выиграть либо умереть». Мохнаткина — о бое с сильнейшей женщиной-бойцом в мире
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022