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Шлеменко: если сравнить, российская судебная система намного честнее американской. В разы

Шлеменко: если сравнить, российская судебная система намного честнее американской. В разы
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко вспомнил, как столкнулся с обвинением в употреблении допинга в США.

«В своё время я столкнулся с серьёзным обвинением в допинге в Америке. Я пошёл в суд, потратил кучу денег и ещё тогда понял. Я летал в облаках и думал, что американская судебная система такая крутая, — нам же в фильмах рассказывают, что там всё честно. Да там вообще нечестно! Если реально сравнить, то российская намного честнее. В разы», — сказал Шлеменко на канале «Лысый Хищник» в YouTube.

В марте 2015 года Шлеменко провалил допинг-тест, проведённый сразу после боя с Мелвином Манхуфом, — допинг-проба показала значительно превышенный уровень тестостерона по отношению к эпитестостерону и наличие анаболического стероида оксандролона.

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