Чендлер: побью Фергюсона в мае, а затем сражусь с Конором. Я отличный вариант для него

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал о желании провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я хочу поединок с Конором просто из-за величия момента. Войти в октагон, сделать что-то действительно грандиозное и сразиться с ним на глазах у всех зрителей смешанных единоборств. Я имею в виду зрителей всего мира. Вы не получите ничего зрелищнее, чем бой с Конором Макгрегором.

Я побью Фергюсона в мае, а затем вернусь к июлю или августу, чтобы встретиться с ним. Я отличный вариант для Конора. Если он вернётся и не получит титульный бой, ему придётся пройти через кого-то, чтобы получить титульник. Если он придёт и победит меня, то определённо получит чемпионский поединок», — приводит слова Чендлера MMA Fighting.