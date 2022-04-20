Алджэмейн Стерлинг рассказал, когда и с кем он планирует провести следующий бой

Чемпион UFC американец Алджэмейн Стерлинг после победы в бою с россиянином Петром Яном рассказал, что не собирается драться раньше сентября.

«Не думаю, что я вернусь в октагон раньше сентября. Допускаю, что вернусь к концу года. Посмотрим, как будет чувствовать моё тело.



Вообще, я хотел бы провести в этом году три боя, но не всё зависит от меня. Перед возвращением в клетку я должен убедиться, что полностью восстановился.



Думаю, что Ти Джей Диллашоу не заслуживает боя за титул. Есть более достойные претенденты на титул, вроде Жозе Альдо или Доминика Круза.



Тем не менее бой с Диллашоу получился бы забавным, ведь у него громкое имя, его знают фанаты. Победа над ним укрепила бы моё наследие», — сказал Стерлинг на YouTube-канале MMAFightingonSBN.