Мурашкин рассказал о своей мотивации на бой с Сироткиным

28-летний белорусский боксёр Виктор Мурашкин высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Андреем Сироткиным. Напомним, бой пройдёт в рамках шоу «Короли Нокаутов — 8» 29 апреля.

«Сироткин — самый серьёзный соперник в моей профессиональной карьере, но я ни капельки его не остерегаюсь. Я сам не пальцем деланный. Мой родной брат помогал мне в подготовке, был самым главным спарринг-партнёром, он подстроил свою технику полностью под Сироткина, делает всю работу, как и российский боксёр, помогает мне. Да, однозначно, он будет переживать во время боя. Это знаю точно, но, думаю, он справится с эмоциями. Конечно, в данном случае моя мотивация — финансовая, ведь это профессиональный спорт. Но есть мотивация выше: в любителях я мечтал стать олимпийским чемпионом, стремился стать чемпионом мира. И профессиональный бокс не исключение. Стать чемпионом мира — это превыше всего, превыше денег.

Своему сопернику скажу, что я за честный спорт, за честную победу, чтобы не было никаких там судейских сюрпризов. А болельщикам пожелаю, чтобы они насладились этим поединком. На самом деле он будет зрелищным, потому что Сироткин может ударить и я могу ударить тоже. Также пожелаю, чтобы бой прошёл без каких-то травм», — приводит слова Мурашкина пресс-служба «Юка промоушен».