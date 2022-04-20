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Алджэмейн Стерлинг: изображать злодея было довольно весело

Алджэмейн Стерлинг: изображать злодея было довольно весело
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Чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг рассказал, что решил играть роль «плохого парня» после первого боя с россиянином Петром Яном.

«Помните, я не фотографировал после первого боя с Яном? Это делали мои друзья. Помните, я не пил после боя? Это делали мои друзья. Меня тошнило после боя. У меня болела голова. У меня было чёртово сотрясение мозга, а потом люди взяли эту фотографию, фотографии Мераба и всех остальных моих товарищей, раскрутили её и сказали, что я праздновал. А потом мелодия изменилась и я стал защищаться. Однако позже я задумался: «Почему я защищаюсь перед людьми, которые меня даже не слушают?»

В тот момент я решил, что буду подлецом в этой истории. Хотите, чтобы я был плохим парнем? Я его сыграю. Но играть плохого парня утомительно, над этим нужно работать.

Изображать злодея было довольно весело, как будто поиграл в WWE. Однако это очень утомительно. Лучше оставаться собой, так намного проще», — приводит слова Стерлинга MMA News.

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