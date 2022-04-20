Чимаев: мне жаль моих тренеров. Зол на себя, ведь я не смог прикончить Бёрнса
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал комментарий по поводу своего боя с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
«Мне жаль моих тренеров. Они много работали со мной, а я допустил так много ошибок. Мне нужно будет работать ещё больше. Я всё исправлю.
С одной стороны, я счастлив, но, с другой стороны, я зол, ведь я не смог его прикончить», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.
Напомним, поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
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