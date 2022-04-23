Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли» британец Тайсон Фьюри проведёт защиту чемпионского пояса WBC, сражаясь с соотечественником Диллианом Уайтом.



Зрители смогут посмотреть бой на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Приблизительное его начало – не ранее 0:30 мск.



Отметим, что, по мнению многих специалистов, фаворитом поединка считается Фьюри, который за время карьеры ещё не потерпел ни одного поражения. В общей сложности Тайсон провёл 32 боя, из которых выиграл 31, а одно противостояние было признано ничейным. На счету Диллиана 30 боёв, в которых он одержал 28 побед и потерпел два поражения.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: