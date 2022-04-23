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Онлайн-трансляция боя Фьюри — Уайт начнётся примерно в 0:30 мск

Онлайн-трансляция боя Фьюри — Уайт начнётся примерно в 0:30 мск
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В ночь с 23 на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт поединок, в ходе которого британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт защиту чемпионского пояса WBC, сразившись с соотечественником Диллианом Уайтом.

Бой будет показан на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Ориентировочно он начнётся не ранее 0:30 мск (точное время будет зависеть от того, как будут проходить бои в андеркарде).

В общей сложности Фьюри провёл 32 поединка, из которых выиграл 31, а один бой был признан ничейным. В активе Уайта 30 боёв, в которых он одержал 28 побед, а также потерпел 2 поражения.

Для Тайсона этот поединок может стать последним в карьере. Об этом он лично говорил несколько раз. Его отец Джон, однако, считает иначе.

Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт:

Основной кард:

Тайсон Фьюри (31-0-1) — Диллиан Уайт (28-2-0) — титул WBC;
Исаак Лоуи (21-1-3) — Ник Болл (14-0-0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;
Энтони Кокачи (19-10) — Джонатан Ромеро (34-1-0) — вакантный пояс Super Feather Title.

Предварительный кард:

Дэвид Аделейе (8-0-0) — Крис Хейли (9-8-0);
Томми Фьюри (7-0-0) — Даниэль Бочански (10-1-0);
Кэрол Итаема (6-0-0) — Майкл Кьяч (2-11-0);
Курт Уолкер (1-0-0) — Стэфан Николаэ (3-31-2);
Ройстон Барни-Смит (1-0-0) — Константин Радой (0-10-0).

«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании:

Раскрыт секрет Уайта! К бою с Фьюри его готовил настоящий великан Раскрыт секрет Уайта! К бою с Фьюри его готовил настоящий великан
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