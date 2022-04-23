Онлайн-трансляция боя Фьюри — Уайт начнётся примерно в 0:30 мск

В ночь с 23 на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне пройдёт поединок, в ходе которого британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт защиту чемпионского пояса WBC, сразившись с соотечественником Диллианом Уайтом.



Бой будет показан на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Ориентировочно он начнётся не ранее 0:30 мск (точное время будет зависеть от того, как будут проходить бои в андеркарде).



В общей сложности Фьюри провёл 32 поединка, из которых выиграл 31, а один бой был признан ничейным. В активе Уайта 30 боёв, в которых он одержал 28 побед, а также потерпел 2 поражения.



Для Тайсона этот поединок может стать последним в карьере. Об этом он лично говорил несколько раз. Его отец Джон, однако, считает иначе.



Полный кард вечера бокса Фьюри — Уайт:

Основной кард:



Тайсон Фьюри (31-0-1) — Диллиан Уайт (28-2-0) — титул WBC;

Исаак Лоуи (21-1-3) — Ник Болл (14-0-0) — вакантный пояс WBC Silver Feather Title;

Энтони Кокачи (19-10) — Джонатан Ромеро (34-1-0) — вакантный пояс Super Feather Title.



Предварительный кард:



Дэвид Аделейе (8-0-0) — Крис Хейли (9-8-0);

Томми Фьюри (7-0-0) — Даниэль Бочански (10-1-0);

Кэрол Итаема (6-0-0) — Майкл Кьяч (2-11-0);

Курт Уолкер (1-0-0) — Стэфан Николаэ (3-31-2);

Ройстон Барни-Смит (1-0-0) — Константин Радой (0-10-0).

«Я еду домой!» Тайсон Фьюри отреагировал на бой в Великобритании: