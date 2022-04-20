Кормье высказался по поводу возможного боя между Миочичем и Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал комментарий по поводу возможного боя с участием Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Если основываться на их достижениях, бой Миочича и Джонса – из тех поединков, которые необходимо сделать.



Это будет фантастический бой», — приводит слова Кормье ESPN.

Джон Джонс потренировался в стрельбе из пистолета и винтовки:

Напомним, Джонса арестовали в сентябре по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля. В середине декабря стало известно, что Джон заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал фаворита боя Джонс — Миочич.