Стали известны результаты нового сезона PFL1

20 апреля в Арлингтоне (штат Техас, США) прошёл первый турнир нового сезона промоушена PFL.
Клэй Коллард победил Джереми Стивенса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Рауш Манфио победил Дона Мэджа нокаутом — 3-й раунд, 2:42.
Антонио Карлос Жуниор победил Делана Монте удушением Д’Арсе — 1-й раунд, 0:29.
Оливье Обен-Мерсье победил Натана Шульте раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Кори Хендрикс победил Эмилиано Сорди техническим нокаутом (удары) — 2-й раунд, 2:13.
Александр Мартинес победил Стиви Рэя единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27).
Мартин Гамлет победил Теодораса Аукстуолиса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Омари Ахмедов победил Виктора Пешту нокаутом — 1-й раунд, 1:25.
Роб Уилкинсон победил Брюса Соуто техническим нокаутом (удары) — 2-й раунд, 0:46.
Симеон Пауэлл победил Клинтона Уильямса нокаутом (колено) – 3-й раунд, 4:38.
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