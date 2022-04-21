Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны результаты нового сезона PFL1

Стали известны результаты нового сезона PFL1
Комментарии

20 апреля в Арлингтоне (штат Техас, США) прошёл первый турнир нового сезона промоушена PFL.

Клэй Коллард победил Джереми Стивенса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Рауш Манфио победил Дона Мэджа нокаутом — 3-й раунд, 2:42.

Антонио Карлос Жуниор победил Делана Монте удушением Д’Арсе — 1-й раунд, 0:29.

Оливье Обен-Мерсье победил Натана Шульте раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Кори Хендрикс победил Эмилиано Сорди техническим нокаутом (удары) — 2-й раунд, 2:13.

Александр Мартинес победил Стиви Рэя единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27).

Мартин Гамлет победил Теодораса Аукстуолиса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Омари Ахмедов победил Виктора Пешту нокаутом — 1-й раунд, 1:25.

Роб Уилкинсон победил Брюса Соуто техническим нокаутом (удары) — 2-й раунд, 0:46.

Симеон Пауэлл победил Клинтона Уильямса нокаутом (колено) – 3-й раунд, 4:38.

Новость по теме
Экс-боец PFL Михаил Мохнаткин бросил вызов Ивану Штыркову
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022