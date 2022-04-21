Артур Бетербиев может начать выступать под канадским флагом

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал о том, что чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев может выступать под канадским флагом.
«Мы не будем организовывать бои в России, и никто из российских граждан не будет драться за титулы нашей организации.
Что касается Бетербиева, то он находится в Канаде уже 15 лет, живёт в Канаде, его дети родились в Канаде, у него канадский паспорт, канадский вид на жительство и канадская боксёрская лицензия.
У нас есть несколько российских чемпионов в WBC, и они не могут защитить свой титул. Они будут переведены на паузу», — приводит слова Сулеймана Reuters.
Последний поединок Бетербиев провёл с представителем США Маркусом Брауном. Бой состоялся в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. В общей сложности на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках. Все бои он выиграл нокаутом.
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