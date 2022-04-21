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Альберт Батыргазиев рассказал, почему активно ведёт социальные сети

Альберт Батыргазиев рассказал, почему активно ведёт социальные сети
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Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев высказался по поводу своей активности в социальных сетях.

«До Олимпиады у меня тоже была популярность. Есть социальные сети, где я делюсь своими тренировками. Людям интересно, кто ведёт здоровый образ жизни.

Популярность выросла, но у меня нет права на ошибку. Буду стараться быть хорошим примером для подрастающего поколения. Моя спортивная карьера только начинается — я в расцвете сил.

Никогда не гнался за медийностью. У меня в жизни есть свои цели и задачи. Придёт медийность — хорошо. Если нет — ничего страшного. Нужно думать о завтрашнем дне, поэтому всесторонне развиваюсь. Нахожусь в поисках себя помимо бокса», — сказал Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Круче, чем Кличко. Батыргазиев тоже начинал с кикбоксинга, но выиграл Олимпиаду! Круче, чем Кличко. Батыргазиев тоже начинал с кикбоксинга, но выиграл Олимпиаду!
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