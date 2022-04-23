Фьюри — Уайт: прямой эфир боя начнётся примерно в 0:30 мск

В ночь с 23 на 24 апреля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне британец Тайсон Фьюри проведёт защиту чемпионского пояса WBC, встретившись с соотечественником Диллианом Уайтом.
Посмотреть поединок можно на платформах Panama Telemetro Channel 13, USA iNDEMAND, United Kingdom BT Sport. Примерное начало противостояния – не ранее 0:30 мск.
В общей сложности Фьюри за время карьеры провёл 32 боя, выиграв 31 из них, а в одном поединке была зафиксирована ничья. В активе Уайта 30 боёв, в которых он праздновал 28 побед и потерпел 2 поражения. По мнению многих экспертов, фаворитом противостояния является Тайсон, для которого поединок с Диллианом может стать последним в карьере. Об этом он сам заявлял несколько раз. Его отец при этом считает, что к словам сына об уходе из бокса нужно относиться с иронией.
«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри:
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