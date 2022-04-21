Фёдор Емельяненко прокомментировал конфликт с Кори Андерсоном на турнире Bellator

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о ситуации, которая произошла после боя американца Кори Андерсона с российским бойцом Вадимом Немковым на турнире Bellator 277.

Ранее сообщалось о том, что между бойцами возник конфликт.

«Мы с ним после боя даже не сблизились на ту дистанцию, чтобы поговорить. И если это была случайность, удар головой, то признай, что эта случайность произошла по твоей вине, потому что ты провёл запрещённый прием. Зачем тогда радоваться и себя так вести? Но он после боя высказал недовольство результатом, который объявили. Я показал ему после поединка жестом, что он провёл запрещённый удар головой. И только после этого он подошёл к Вадиму, пожал ему руку и сказал, это его фол. Мы пожали руки и разошлись», — приводит слова Емельяненко телеграм-канал Игоря Лазорина.

Немков и Андерсон встречались на турнире по смешанным единоборствам Bellator 277, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск. Вадим, напомним, получил рассечение левой брови после удара головой со стороны Андерсона. Бой в итоге был признан несостоявшимся. Вскоре пресс-служба Bellator представила судейские карточки, по которым видно, что первый раунд остался за россиянином, а второй — за его соперником. Таким образом, до остановки боя была ничья.