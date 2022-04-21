Максим Гришин снялся с турнира UFC Vegas 55, который должен состояться 22 мая

Стало известно, что российский боец смешанных единоборств Максим Гришин не сможет принять участие в бою с Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC Vegas 55, который состоится в ночь с 21 на 22 мая. Причина, по которой снялся спортсмен, неизвестна. Об этом сообщает MMA Fighting.
Напомним, 37-летний Гришин встречался с Уильямом Найтом из США на недавнем турнире UFC 271. Бой прошёл всю дистанцию, а его итогом стала победа Максима Гришина единогласным решением судей.
До этого Гришин в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей. Всего на счету Максима Гришина 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и девять раз потерпел поражение. Ещё два боя завершились вничью.
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