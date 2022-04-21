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«Мы не спали вместе, нет-нет». Уайт пошутил во время пресс-конференции с Фьюри

«Мы не спали вместе, нет-нет». Уайт пошутил во время пресс-конференции с Фьюри
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Американский боксёр Диллиан Уайт пошутил по поводу спаррингов со своим будущим соперником Тайсоном Фьюри.

«Когда мы с Уайтом спарринговали много лет назад, полагаю, это был 2011-2012 год, впрочем, неважно. Спарринг – это спарринг, понимаете? Думаю, я готовился к Дэвиду Хэю, может, к Кличко – не могу точно вспомнить, 2013 или 2015 год это был.

Диллиан приходил и выполнял свою работу наравне с остальными ребятами. Он был там, помогая мне готовиться к бою. Понимаете, о чём я? Неважно, кто кого победил, я его или он меня. Мы были там и пахали вместе. Мы были хорошими друзьями. Вместе выпивали, вместе ели, вместе спали… Нет-нет-нет-нет! Мы не спали вместе, бро! Мы не спали вместе, бро! Наши комнаты были рядом, но вместе мы не спали. Завязывай», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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