Роберт Уиттакер снялся с боя против Марвина Веттори из-за травмы

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер снялся с поединка с итальянским спортсменом Марвином Веттори, сообщает MMAFighting. Поединок должен был пройти 11 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC 275.



Причиной отказа Уиттакера от боя стала травма, полученная им в тренировочном лагере. Спортсмен подтвердил отказ от боя в своих социальных сетях.

«Извините, ребята, из-за травмы, которую я получил в начале тренировочного лагеря, я не смогу участвовать в турнире в июне. Я сделал всё, что мог, чтобы исправить ситуацию, но не успел восстановиться. Это означает, что я вернусь в октагон через пару месяцев и буду лучшей версией себя», — написал Уиттакер в своём «твиттере».

В последнем бою Веттори встречался с Пауло Костой. Их поединок проходил на UFC Вегас 41 и завершился победой Марвина единогласным решением судей.



Уиттакер в последний раз сражался на UFC 271, где ему противостоял чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Победу единогласным решением судей одержал Исраэль.