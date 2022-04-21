Роберт Уиттакер снялся с боя против Марвина Веттори из-за травмы

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер снялся с поединка с итальянским спортсменом Марвином Веттори, сообщает MMAFighting. Поединок должен был пройти 11 июня на турнире по смешанным единоборствам UFC 275.
Причиной отказа Уиттакера от боя стала травма, полученная им в тренировочном лагере. Спортсмен подтвердил отказ от боя в своих социальных сетях.
«Извините, ребята, из-за травмы, которую я получил в начале тренировочного лагеря, я не смогу участвовать в турнире в июне. Я сделал всё, что мог, чтобы исправить ситуацию, но не успел восстановиться. Это означает, что я вернусь в октагон через пару месяцев и буду лучшей версией себя», — написал Уиттакер в своём «твиттере».
В последнем бою Веттори встречался с Пауло Костой. Их поединок проходил на UFC Вегас 41 и завершился победой Марвина единогласным решением судей.
Уиттакер в последний раз сражался на UFC 271, где ему противостоял чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. Победу единогласным решением судей одержал Исраэль.
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