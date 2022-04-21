Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон избил мужчину в самолёте, сообщает TMZ.
Как сообщает источник, инцидент произошёл 20 апреля. Тайсон собирался отправиться из Сан-Франциско во Флориду. Перед отправлением рейса Тайсон решил сфотографироваться со всеми желающими. Однако молодой человек, который сидел за ним, настойчиво пытался завязать диалог с бывшим спортсменом. Тайсон сказал ему успокоиться, а после того как слова не оказали никакого действия, Майк несколько раз ударил мужчину по лицу.
Сразу после инцидента Тайсон покинул самолёт.
Мужчина, ставший жертвой нападения, обратился в полицию после того, как ему была оказана медицинская помощь.
Сообщается, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Напомним, последний поединок Майк Тайсон провёл в ноябре 2020 года, его соперником был Рой Джонс. Бой завершился вничью. Всего на счету Тайсона 50 побед на профессиональном ринге при шести поражениях. Ещё два боя были признаны несостоявшимися.
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