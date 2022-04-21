«Бабушкины пирожки ты легко побьёшь». Махачев ответил Царукяну

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев жёстко ответил на заявление Армана Царукяна об их потенциальном реванше.



«Однажды мы снова подерёмся друг с другом, я знаю, что сейчас я легко побью его. Я не могу проиграть во второй раз. Думаю, что Ислам станет чемпионом, а я заберу у него титул», — заявил в эфире подкаста The Schmozone Царукян.



«Бабушкины пирожки ты легко побьёшь», — написал в своих социальных сетях Махачев, прикрепив эту цитату Царукяна.



Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на UFC Вегас 49 в ночь с 26 на 27 февраля мск, Царукян встречался с представителем Испании Йоэлем Альварезом. Бой закончился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.



Последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.



Ислам и Арман встречались на турнире UFC Fight Night 149 в Москве, который состоялся 20 апреля 2019 года. Для Царукяна тот бой был дебютным в UFC, он вышел на поединок на коротком уведомлении и уступил Исламу единогласным решением судей.

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