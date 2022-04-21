Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Бабушкины пирожки ты легко побьёшь». Махачев ответил Царукяну

«Бабушкины пирожки ты легко побьёшь». Махачев ответил Царукяну
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев жёстко ответил на заявление Армана Царукяна об их потенциальном реванше.

«Однажды мы снова подерёмся друг с другом, я знаю, что сейчас я легко побью его. Я не могу проиграть во второй раз. Думаю, что Ислам станет чемпионом, а я заберу у него титул», — заявил в эфире подкаста The Schmozone Царукян.

«Бабушкины пирожки ты легко побьёшь», — написал в своих социальных сетях Махачев, прикрепив эту цитату Царукяна.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на UFC Вегас 49 в ночь с 26 на 27 февраля мск, Царукян встречался с представителем Испании Йоэлем Альварезом. Бой закончился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, Царукян одержал 18-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

Последний бой Махачев провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам и Арман встречались на турнире UFC Fight Night 149 в Москве, который состоялся 20 апреля 2019 года. Для Царукяна тот бой был дебютным в UFC, он вышел на поединок на коротком уведомлении и уступил Исламу единогласным решением судей.

Новость по теме
Ислам Махачев отреагировал на желание Волкановски получить бой за титул в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022