Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев опубликовал в соцсетях флаг Палестины

Хамзат Чимаев опубликовал в соцсетях флаг Палестины
Комментарии

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Хамзат запостил в своём «твиттере» фотографию палестинского флага.

Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

Напомним, 15 апреля на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.

После серии терактов в марте и апреле в Израиле израильские силы безопасности начали контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Накануне вечером группировки ХАМАС выпустили ракету по Израилю, которая была перехвачена системой ПВО «Железный купол». В ответ израильтяне нанесли серию ударов по прибрежному анклаву, а палестинцы ответили ракетными ударами, не достигшими цели.

Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом Чимаеву не дадут подраться за пояс. Уайту незачем рисковать своим главным активом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022