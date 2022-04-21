Хамзат Чимаев опубликовал в соцсетях флаг Палестины

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Хамзат запостил в своём «твиттере» фотографию палестинского флага.
Последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.
Напомним, 15 апреля на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
После серии терактов в марте и апреле в Израиле израильские силы безопасности начали контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан. Накануне вечером группировки ХАМАС выпустили ракету по Израилю, которая была перехвачена системой ПВО «Железный купол». В ответ израильтяне нанесли серию ударов по прибрежному анклаву, а палестинцы ответили ракетными ударами, не достигшими цели.
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