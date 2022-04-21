«Они не хотят, чтобы я был чемпионом». Фигейреду наехал на UFC

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду выразил недовольство тем, что организация хочет назначить поединок за временный титул, пока бразилец восстанавливается после травмы.



«Со стороны UFC было бы нехорошо организовать бой за временный титул. Я не могу драться за пояс, а они создают ещё один? Так я буду точно знать, что они не хотят, чтобы я был чемпионом. Мне придётся оторвать голову тому, кто получит этот временный пояс. Им потребовалось более четырёх месяцев, чтобы назначить бой за временный титул в ситуации с Нганну. Я не против борьбы, но я должен быть готов на сто процентов и получить хороший гонорар. Я ценю себя. Я делаю то, что им нравится, устраиваю им шоу и беру эту цену как спортсмен, который продаёт бои», — приводит слова Фигейреду BJPenn.