Усик: не сказал бы, что жду боя Фьюри и Уайта с большим интересом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.
«Не сказал бы, что жду боя Фьюри и Уайта с большим интересом. У нас много проблем в нашей стране. Моё сердце и мысли на моей родине, на Украине. Но обязательно буду смотреть это сражение. Кстати, очень рад, что немецкие поклонники бокса так заинтересовались мной. Приятно удивлён. Мой фаворит в этом поединке – Тайсон Фьюри. Он технически лучше и имеет лучшие боксёрские способности. Его сильные стороны — его рост, у него высокий боксёрский IQ, он легко двигается в ринге.
Диллиан должен постоянно оказывать давление, пробивать по корпусу. У Тайсона большое тело, но небольшая голова. Уайт умеет сильно ударить, всегда рассчитывает на лаки панч.
Сейчас я готовлюсь к своему второму бою против Энтони Джошуа. Вот на чём сейчас сосредотачиваюсь. И буду даже лучше подготовлен к нему, чем к первому поединку. Стараюсь изолироваться от всех и просто думать о бое. Сейчас вообще не общаюсь с прессой. Но сделал исключение для немецких фанатов», — приводит слова Усика Bild.
- 22 апреля 2022
-
00:56
- 21 апреля 2022
-
23:43
-
22:57
-
21:37
-
20:47
-
19:39
-
18:40
-
17:49
-
16:35
-
16:01
-
15:53
-
15:09
-
14:15
-
13:10
-
12:28
-
12:15
-
12:00
-
11:19
-
10:51
-
09:28
-
07:47
- 20 апреля 2022
-
23:34
-
22:37
-
22:06
-
20:21
-
19:38
-
18:30
-
17:48
-
16:44
-
16:30
-
15:24
-
15:13
-
14:05
-
13:10
-
12:30