Усик: не сказал бы, что жду боя Фьюри и Уайта с большим интересом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик поделился ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом.



«Не сказал бы, что жду боя Фьюри и Уайта с большим интересом. У нас много проблем в нашей стране. Моё сердце и мысли на моей родине, на Украине. Но обязательно буду смотреть это сражение. Кстати, очень рад, что немецкие поклонники бокса так заинтересовались мной. Приятно удивлён. Мой фаворит в этом поединке – Тайсон Фьюри. Он технически лучше и имеет лучшие боксёрские способности. Его сильные стороны — его рост, у него высокий боксёрский IQ, он легко двигается в ринге.



Диллиан должен постоянно оказывать давление, пробивать по корпусу. У Тайсона большое тело, но небольшая голова. Уайт умеет сильно ударить, всегда рассчитывает на лаки панч.



Сейчас я готовлюсь к своему второму бою против Энтони Джошуа. Вот на чём сейчас сосредотачиваюсь. И буду даже лучше подготовлен к нему, чем к первому поединку. Стараюсь изолироваться от всех и просто думать о бое. Сейчас вообще не общаюсь с прессой. Но сделал исключение для немецких фанатов», — приводит слова Усика Bild.