Стал известен следующий соперник Мухаммада Мокаева в UFC

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев узнал имя следующего соперника по второму поединку в UFC. Как информирует UFC News Alerts, на турнире UFC Fight Night, который состоится 23 июля, Мухаммад встретится c американцем Чарльзом Джонсоном.



Мокаев дебютировал в UFC с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.



Мокаеву 21 год. Боец родился в Буйнакске, однако в 12 лет вместе с семьёй переехал в Манчестер (Англия), где и начал карьеру.