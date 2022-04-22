Стал известен следующий соперник Мухаммада Мокаева в UFC
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев узнал имя следующего соперника по второму поединку в UFC. Как информирует UFC News Alerts, на турнире UFC Fight Night, который состоится 23 июля, Мухаммад встретится c американцем Чарльзом Джонсоном.
Мокаев дебютировал в UFC с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.
Мокаеву 21 год. Боец родился в Буйнакске, однако в 12 лет вместе с семьёй переехал в Манчестер (Англия), где и начал карьеру.
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