«Не забудь Хасбика прихватить». Царукян ответил Махачеву
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Известный российский боец UFC армянского происхождения Арман Царукян отреагировал на слова соотечественника Ислама Махачева. Ранее Арман сделал заявление о потенциальном реванше с Исламом. На это Махачев ответил: «Бабушкины пирожки ты легко побьёшь».
«Ислам, пирожки я не бью, тем более бабушкины, а вот тебя с радостью, и не забудь Хасбика прихватить», — написал Царукян в своих социальных сетях.
Напомним, Махачев и Царукян встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149 в Москве, который состоялся 20 апреля 2019 года. Для Царукяна тот поединок был дебютным в UFC. На него он вышел на коротком уведомлении и уступил Исламу единогласным решением судей.
Ислам Махачев показал, как делает присед со штангой:
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