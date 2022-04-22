Дана Уайт отреагировал на избиение Майком Тайсоном пассажира самолёта. Видео
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Президент UFC Дана Уайт отреагировал на скандальную ситуацию с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном, избившим мужчину в самолёте. Уайт разместил забавную видеозапись, на которой Тайсон попросил его освободить место — всё происходило также в самолёте.
«Эй, тупицы, на будущее, вот как вы выживете, когда столкнётесь с Майком Тайсоном в самолёте», — написал Уайт на своей официальной странице в «Твиттере».
Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте:
Позже представитель Тайсона, комментируя случившееся, заявил, что пассажир вёл себя агрессивно и бросил в Майка бутылку с водой. Сообщалось также, что после инцидента пострадавший обратился в полицию.
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