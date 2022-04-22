Мехонцев: Фьюри закончит карьеру? Он что, сумасшедший? Или на гособеспечении?

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев прокомментировал слова британца Тайсона Фьюри, который заявил о намерениях завершить карьеру после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом.



«Фьюри закончит карьеру? Он что, сумасшедший? Или на гособеспечении находится? Если вы будете слушать то, что он говорит… Вы послушайте, что он говорил перед боем с Деонтеем Уайлдером. Как он готовится, занимается онанизмом. Вы же не воспринимаете всё это всерьёз? У них другой менталитет, это просто слова для них. Для них что-то может решать, когда они что-то подписывают, а слова – это просто слова для англичан, представителей США.



Конечно, потом Фьюри будет ждать победителя боя Джошуа – Усик. А иначе зачем он нужен тогда? Кому интересен этот бой? Просто Уайт из всех тяжеловесов находится на высшей ступеньке в топе. Если убрать Усика и Джошуа, кто там есть? Уайлдер – сбитый лётчик, что называется. Поэтому взяли Уайта», – сказал Мехонцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

«Не называйте меня Кличко – это оскорбление». Откровенный Фьюри: