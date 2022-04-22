Названы подробности турнира Road to the UFC в Сингапуре для перспективных бойцов из Азии

Пресс-служба UFC анонсировала проведение турнира Road to the UFC в Сингапуре, приуроченного к UFC 275.

ROAD TO UFC — новаторский турнир по принципу «выиграй и пройди дальше». В соревнованиях примут участие проспекты из Азии, что даст им возможность заключить контракт с промоушеном. В турнире сразятся восемь спортсменов, которые будут состязаться в четырёх весовых категориях (125, 135, 145, 155 фунтов). Победители смогут заключить соглашения с UFC.

Первый раунд ROAD TO UFC состоится 9 и 10 июня. К странам, бойцы из которых будут представлены на турнире, относятся Япония, Корея, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Индия и Китай.



Напомним, UFC 275 пройдёт в Сингапуре 11 июня. В главном поединке встретятся бразилец Гловер Тейшейра и чех Иржи Прохазка.