Мехонцев: у Фьюри голова не железная — если по ней попадёт такой здоровый атлет, он ляжет

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев поделился мнением о шансах британского боксёра Диллиана Уайта в поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри.



«Шансы всегда есть, тем более это тяжёлый вес. Помните первый бой Уайта с Поветкиным, когда Александр проигрывал по очкам, и что потом было? Во втором поединке была обратная ситуация. У Тайсона Фьюри голова не железная – если по ней попадёт такой здоровый атлет весом больше 100 кг, который годами отрабатывает свои пушечные удары, конечно, он ляжет. Но я думаю, что шансы у Уайта небольшие. Доля вероятности есть, что он может выиграть. Ему нужно рассчитывать на счастливый случай, потому что по всем параметрам он хуже. Фьюри техничнее, опытнее, разнообразнее», – сказал Мехонцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бой Фьюри и Уайта состоится в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Нокаут за 12 секунд. Дебютный бой Диллиана Уайта в ММА: