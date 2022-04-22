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Александр Емельяненко: если всё будет хорошо, объявлю свой следующий бой

Александр Емельяненко: если всё будет хорошо, объявлю свой следующий бой
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём следующем поединке.

«Если всё будет хорошо, завтра объявлю свой следующий бой. Кто угадает, где, когда и по каким правилам?» — написал Емельяненко.

Пост был оставлен Александром вчера, 21 апреля. Таким образом, объявить следующего соперника Емельяненко может уже сегодня.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

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