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Трояновский: Фьюри победит Уайта. Просто потому, что это Тайсон Фьюри

Трояновский: Фьюри победит Уайта. Просто потому, что это Тайсон Фьюри
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Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боя Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Поединок тяжеловесов за чемпионский пояс состоится в Лондоне 23 апреля на стадионе «Уэмбли».

«Я считаю Фьюри фаворитом, думаю, что он победит. Почему я так думаю? Потому что это Тайсон Фьюри. Если посмотреть бои Фьюри и Уайта, можно сказать, что Тайсон намного искуснее и опытнее. Он просто сильнее, хотя я могу ошибаться, конечно. Уайт — большой и крепкий парень, не более того. А Фьюри может боксировать как первым, так и вторым номером. Он хорошо уклоняется, при своих габаритах ещё и очень подвижен. Поэтому я и считаю Тайсона фаворитом», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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