Трояновский: Фьюри победит Уайта. Просто потому, что это Тайсон Фьюри
Поделиться
Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боя Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Поединок тяжеловесов за чемпионский пояс состоится в Лондоне 23 апреля на стадионе «Уэмбли».
«Я считаю Фьюри фаворитом, думаю, что он победит. Почему я так думаю? Потому что это Тайсон Фьюри. Если посмотреть бои Фьюри и Уайта, можно сказать, что Тайсон намного искуснее и опытнее. Он просто сильнее, хотя я могу ошибаться, конечно. Уайт — большой и крепкий парень, не более того. А Фьюри может боксировать как первым, так и вторым номером. Он хорошо уклоняется, при своих габаритах ещё и очень подвижен. Поэтому я и считаю Тайсона фаворитом», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Комментарии
- 22 апреля 2022
-
14:17
-
14:00
-
13:32
-
12:31
-
12:07
-
11:59
-
11:45
-
11:09
-
11:04
-
10:14
-
09:55
-
09:15
-
01:58
-
00:56
- 21 апреля 2022
-
23:43
-
22:57
-
21:37
-
20:47
-
19:39
-
18:40
-
17:49
-
16:35
-
16:01
-
15:53
-
15:09
-
14:15
-
13:10
-
12:28
-
12:15
-
12:00
-
11:19
-
10:51
-
09:28
-
07:47
- 20 апреля 2022
-
23:34
Партнерский контент