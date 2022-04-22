«Тайсон заслуживает этих денег». Трояновский — про рекордный гонорар Фьюри

Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился мнением о гонораре Тайсона Фьюри за бой с Диллианом Уайтом. Напомним, Фьюри должен заработать около $ 33 млн, а его сопернику выплатят примерно $ 8,5 млн. Данный гонорар будет самым большим в карьере Фьюри.



«Бой действительно очень интересный, за ним будут следить во всём мире, и такие заработки логичны. Догонит ли когда-нибудь UFC по контрактам бокс? Я не Ванга, точно предсказать не смогу. Может, в UFC тоже будет что-то похожее, кто знает. В любом случае Фьюри заслуживает этих денег. Тайсон провёл несколько очень ярких боёв, особенно зрелищными были его поединки с Деонтеем Уайлдером. Поэтому нельзя сказать, что Фьюри получит незаслуженно много», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.