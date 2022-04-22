Батыргазиев: победа Бивола в бою с Альваресом будет сенсацией

Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев высказался о предстоящем поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауле Альваресе с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом.



«В первую очередь Дмитрию нужно верить в свою победу. И мы будем в это верить, будем болеть, переживать. Я всегда говорю, когда очень много людей хотят, чтобы ты выиграл, это даёт некую мотивацию.

Есть ли что-то, в чём Бивол превосходит Альвареса? У каждого человека есть свои черты, качества, в которых он может превосходить. Биволу нужно найти то, в чём он сможет превосходить Сауля Альвареса. Я думаю, они с тренерским штабом над этим поработали, подготовились. Мы это уже увидим во время поединка.

Будет ли победа Бивола сенсацией? Мы хотим, чтобы он нас всех удивил своей победой. Это будет для нас сенсацией, конечно», — сказал Батыргазиев в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

Бивол и Альварес проведут поединок 7 мая.

Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом: