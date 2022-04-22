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Владимир Минеев и Михаил Боярский приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Владимир Минеев и Михаил Боярский приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?»
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев анонсировал выход в эфир Первого канала выпуска передачи «Кто хочет стать миллионером?» со своим участием. Вместе с ним в шоу принял участие популярный артист Михаил Боярский.

«Друзья, всем привет! Завтра, 23 апреля, в эфире Первого канала в 17:50 по московскому времени выйдет выпуск телеигры «Кто хочет стать миллионером?» с моим участием. Как думаете, какую сумму мне удалось выиграть в тандеме с народным артистом России Михаилом Сергеевичем Боярским?» — написал Владимир в своём телеграм-канале.

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Минеев и Исмаилов сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой:

Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул
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