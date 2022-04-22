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Александр Емельяненко подписал контракт на следующий бой

Александр Емельяненко подписал контракт на следующий бой
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что подписал контракт на следующий поединок.

«Контракт подписан. Все подробности в понедельник! Гадать осталось недолго», – написал Емельяненко в своём телеграм-канале.

Напомним, последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Отметим, что спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.

Александр Емельяненко призвал подписчиков тренироваться:

Емельяненко-мл. не смог нокаутировать 51-летнего Монсона! Его хватило лишь на две минуты Емельяненко-мл. не смог нокаутировать 51-летнего Монсона! Его хватило лишь на две минуты
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