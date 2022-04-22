Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альберт Батыргазиев назвал лучших боксёров вне зависимости от весовой категории

Альберт Батыргазиев назвал лучших боксёров вне зависимости от весовой категории
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, россиянин Альберт Батыргазиев поделился мыслями о лучших боксёрах вне зависимости от весовой категории, выступающих в настоящее время. В свой список Батыргазиев включил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола и чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, упомянув также представителя Казахстана Геннадия Головкина.

«Сауль Альварес, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол. Это моё мнение. Головкин очень нравится. Последний поединок он провёл очень хорошо. Боксировал с олимпийским чемпионом», — сказал Батыргазиев в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:

Спорт может быть без политики! Бивол проведёт с Канело бой года Спорт может быть без политики! Бивол проведёт с Канело бой года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022