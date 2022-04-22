Альберт Батыргазиев назвал лучших боксёров вне зависимости от весовой категории
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Олимпийский чемпион 2020 года, россиянин Альберт Батыргазиев поделился мыслями о лучших боксёрах вне зависимости от весовой категории, выступающих в настоящее время. В свой список Батыргазиев включил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, непобеждённого российского боксёра Дмитрия Бивола и чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева, упомянув также представителя Казахстана Геннадия Головкина.
«Сауль Альварес, Артур Бетербиев, Дмитрий Бивол. Это моё мнение. Головкин очень нравится. Последний поединок он провёл очень хорошо. Боксировал с олимпийским чемпионом», — сказал Батыргазиев в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:
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